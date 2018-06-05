​Минздрав постарается снизить стоимость вакцин от менингита

Министерство здравоохранения займется вопросом снижения стоимости вакцины от менингита. Как заявил во вторник журналистам в кулуарах правительства глава ведомства Елжан Биртанов, на это есть поручение премьер-министра и все необходимые рычаги.

«Эта проблема (высокой цены стоимости вакцины - V) есть. Наш комитет фармации на днях начал работу со всеми регионами, чтобы не повышали цены на лекарственные препараты. Специальная информация доведена до всех регионов. Я думаю, после сегодняшнего поручения премьер-министра акимам будем работать с частными клиниками, чтобы они не повышали цены», - заявил Биртанов.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли возможность снизить стоимость вакцины, министр заверил, что есть. Начать работу над этим сотрудникам Минздрава и местным исполнительным органам поручил премьер-министр.