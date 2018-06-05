​Нур Отан объявил о запуске горячей линии по вопросам менингита

Секретарь партии Нур Отан Тамара Дуйсенова считает недостаточной работу министерства здравоохранения по ситуации с менингитом. По ее мнению, в ведомстве не проявили «должной настороженности». В этой связи в партии открывают «горячую линию», куда могут обращаться все граждане страны, сообщает пресс-служба партии.

В сообщении Нур Отана говорится, что Дуйсенова упрекнула министерство здравоохранения в низкой исполнительской дисциплине, недостаточном уровне мониторинга и отсутствии настороженности. «В 2015 году было 424 случая, а уровень смертности при этом был намного ниже. Если смотреть по городу Алматы в 2015 году было 66 случаев и ни одного смертельного случая. В 2017 году вообще ни одного случая. Мне непонятно почему не проявлена настороженность после регистрации первого случая? Почему не начата активная работа с лицами, вступившими в контакт?», - возмутилась секретарь.

Она подчеркнула, что сегодня главным вопросом является организация работы и своевременном оказании помощи. «Медикаменты есть, врачи есть, инфекционные больницы есть, койки есть, остаётся только организация работы, которой нет», - адресовала она недовольство вице-министру здравоохранения Алексею Цою. В этой связи Дуйсенова заявила, что партия «Нұр Отан» возьмет вопрос организации работы медучреждений на свой контроль.

«Ежедневно будет проводиться мониторинг. Сегодня мы открываем «горячую» линию. Здесь участвуют все наши первые заместители филиалов, просила бы всех вас, коллеги, через СМИ сегодня же объявить ваши номера телефонов. И 24 часа call-центр будет работать. Граждане могут обращаться по всем вопросам. И мы совместно с министерством здравоохранения, местными исполнительными органами возьмем в первую очередь на контроль организационную работу», - заявила она.