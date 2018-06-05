​Лукойл и КазМунайГаз договорились о совместном проекте на Каспии

Президент Лукойла Вагит Алекперов и предправления НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев подписали соглашение о формировании консорциума по блоку «Женис» в казахстанском секторе Каспия, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«Подписанное соглашение предполагает, что стороны сформируют консорциум и проведут переговоры с компетентными органами Республики Казахстан для получения прав недропользования на указанном участке», – уточнили в ведомстве.

Блок «Женис» расположен в казахстанском секторе Каспийского моря на глубине 75-100 м. Расстояние от блока до порта Актау составляет 180 километров, площадь лицензионного участка 6 848 квадратных километров.

Ранее стало известно российская нефтяная компания Лукойл задумалась о покупке долей в двух новых блоках на казахстанском шельфе Каспийского моря «-I-P-2» и «Женис», от которого в 2012 году отказалась французская компания Total. В феврале 2017 года президент и крупнейший совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние российский Forbes в прошлом году оценил в 14,5 млрд рублей, рассказывал об интересе к участию в геологоразведке двух блоков на каспийском шельфе Казахстана на границе с Россией. Бизнесмен пояснял, что законодательство Казахстана позволяет иметь хорошую рентабельность на сложных месторождениях.

Сейчас Лукойл разрабатывает Карачаганкское газоконденсатное месторождение в Казахстане. В его освоении участвуют и другие члены консорциума - Karachaganak Petroleum Operating B.V., в который входят British Gas (29,25%), Eni (29,25%), Сhevron (18%) и НК «Казмунайгаз» (10%). Доля Лукойла в консорциуме составляет 13,5%.