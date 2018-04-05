Российский Лукойл может приобрести доли в двух новых блоках на казахстанском шельфе Каспийского моря

Интересные компании участки расположены в южной части казахстанского шельфа
Российская нефтяная компания Лукойл задумалась о покупке долей в двух новых блоках на казахстанском шельфе Каспийского моря - I-P-2 и Женис, от которого в 2012 году отказалась Total, сообщают Ведомости со ссылкой на Коммерсант.
Еще по теме:
- Как казахстанский научно-популярный журнал Oyla завоёвывает мировые рынки
- МВД предлагает открывать детские центры в ТРЦ только на первых этажах
- Генпрокуратура и МВД начнут массовые проверки различных объектов на пожарную безопасность
- Глава ForteBank о ситуации в банковской системе, госпомощи и возможности выхода банков на IPO
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые