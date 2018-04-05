Российский Лукойл может приобрести доли в двух новых блоках на казахстанском шельфе Каспийского моря

Российская нефтяная компания Лукойл задумалась о покупке долей в двух новых блоках на казахстанском шельфе Каспийского моря - I-P-2 и Женис, от которого в 2012 году отказалась Total, сообщают Ведомости со ссылкой на Коммерсант.

Заинтересовавшие «Лукойл» участки расположены в южной части казахстанского шельфа. Собеседник газеты уточнил, что российская нефтяная компания обсуждает вхождение в новый проект с «Казмунайгазом».

Недалеко от выбранного района находятся другие совместные предприятия двух компаний - Центральное и Хвалынское месторождения.

В феврале 2017 года президент и крупнейший совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние российский Forbes в прошлом году оценил в 14,5 млрд рублей, рассказывал об интересе к участию в геологоразведке двух блоков на каспийском шельфе Казахстана на границе с Россией.

Бизнесмен пояснял, что законодательство Казахстана позволяет иметь хорошую норму рентабельности на сложнопостроенных месторождениях.

Сейчас «Лукойл» разрабатывает Карачаганкское газоконденсатное месторождение в Казахстане. В его освоении участвуют и другие члены консорциума - Karachaganak Petroleum Operating B.V., в который входят British Gas (29,25%), Eni (29,25%), Сhevron (18%) и «Казмунайгаз» (10%). Для «Лукойла» в консорциуме составляет 13,5%.