В Кыргызстане задержаны бывшие премьер-министр и мэр Бишкека

По обвинению в коррупции бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, депутат парламента Осмонбек Артыкбаев и бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов водворены в следственный изолятор государственного комитета национальной безопасности страны, сообщает пресс-служба ведомства.

По официальным данным, 5 июня Первомайским районным судом Бишкека изменена мера пресечения бывшему премьер-министру Сапару Исакову и бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову в виде содержания в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Также во вторник Генеральным прокурором Кыргызстана в отношении депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева возбуждено уголовное дело по статье 303 часть 1 (коррупция) Уголовного кодекса по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках расследуемого уголовного дела в качестве подозреваемого в совершении преступления Артыкбаев был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Ранее 18 мая Главное следственное управление ГКНБ предъявило Кулматову обвинение по той же статье, а суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. 29 мая аналогичная мера пресечения была применена и к Искакову.

По данным АКИpress, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые целевые средства на сумму $2 млн, предоставленных в рамках реализации проекта «Модернизации ТЭЦ Бишкек» китайской компанией TBEA для строительства двух новых школ в регионах. Он, по версии следствия, перенаправил указанные денежные средства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве Калыс-Ордо. По данным ГКНБ, Кулматов, вступив в сговор и заключив без конкурсного отбора договор с руководителем ОсОО «Альто Групп», добился от китайской компании перечисления $1 млн напрямую на счет указанной частной компании. Позднее из городского бюджета было выделено дополнительно свыше 100 млн сомов для завершения строительства школы в Калыс-Ордо.