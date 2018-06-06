​Тенге близок к уровню 332 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 331,64 тенге, показав рост на 0,76 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $56,3 млн., показав снижение на $6 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

Как писал Reuters, рубль дешевел большую часть вторника, не выдержав давления падающей нефти и возобновившего рост на форексе доллара США. Также формальным негативным фактором для него стала новость о расширении объема покупок валюты российским Минфином.

На 11:20 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $75,66 за баррель. По данным Reuters, цены на нефть снижались вечером вторника из-за перспективы наращивания добычи сырья участниками пакта ОПЕК+. В мае источники говорили Рейтер, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность увеличения нефтедобычи на 1 млн. баррелей в сутки для избежания дефицита сырья. Сегодня стало известно, что США обращались к Эр-Рияду и некоторым другим участникам картеля ОПЕК с просьбой увеличить объём производства сырья. Дальнейшую политику участники глобального пакта ОПЕК+ обсудят во второй половине июня в Вене.