Поправки по пересмотру работы НПО и НКО внесут в парламент во второй половине 2026 года

Министерство культуры и информации разрабатывает поправки в законодательство по деятельности неправительственных и некоммерческих организаций. Поправки планирует внести в парламент во второй половине 2026 года. Как сообщил в четверг в ходе брифинга в правительстве вице-министр Канат Искаков, в документе будет определены критерии для создания НПО и НКО, чем они имеют право заниматься. Кроме того, разрабатываются поправки в законодательство о благотворительности.

«В целом сфера неправительственных и некоммерческих организаций требует корректировки, особенно законодательной. Это связано не только с вопросами лицензирования, но также вопросами реализации различных благотворительных мероприятий», - сказал Искаков.

По его словам, в настоящее время создана рабочая группа, в которую «привлекли экспертов в этой сфере», и готовятся новые поправки в закон об НПО, в частности касательно деятельности неправительственных организаций.

«Я думаю, все моменты: по лицензированию, особенно регулированию вопросов, связанных с благотворительной деятельностью, ее прозрачностью, подотчетностью – все это будет учтено в новом законопроекте о деятельно неправительственных, некоммерческих организаций», - подчеркнул вице-министр.

В первую очередь, добавил Искаков, в понятийном аппарате нужно будет «четко определить», что есть неправительственные организации, а что – некоммерческие, чем они могут заниматься и какую деятельность лицензировать.

«Нужно будет определить ответственность граждан, которые возглавляют эти организации, подотчетность их обществу и прозрачность поступающих доходов и расходов. Я думаю, это самые базовые категории, которые мы должны будем прописать», - считает вице-министр.

Он отметил, что в течение года планируется проработать поправки и внести их в парламент во второй половине 2026 года.

Кроме того, создана рабочая группа, которая разрабатывает поправки в законодательство о благотворительности.

«Я когда говорил о реформе НПО, также будут вноситься изменения в закон о благотворительности по нескольким направлениям. В первую очередь, это стимулирование граждан для оказания благотворительной помощи, второй момент – это публичность, подотчетность и публикации всех отчетов в СМИ всех благотворительных организаций», - сообщил Искаков.

Однако, признал он, рабочая группа только сформирована, поэтому «пока сказать трудно», когда поправки внесут в парламент.

В марте президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане нужно пересмотреть законодательство о неправительственных организациях, Он подчеркнул, что гражданский сектор играет большую роль в реализации реформ и развитии общества. Партнерство государства и НПО способствует решению актуальных проблем, продвижению созидательных ценностей, формированию нового качества нации.