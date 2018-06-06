Иностранные инвесторы помогли Казахстану в борьбе с коррупцией - Назарбаев

Благодаря знаниям и подсказкам со стороны иностранных инвесторов Казахстан смог начать борьбу с коррупцией и плохой работой чиновников, заявил в ходе 31-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов президент Нурсултан Назарбаев. По его словам, проблемы еще остаются, но именно эта площадка является ценной для обсуждения самых важных вопросов экономики.

«Непростые годы были после обретения нашей независимости, через кризис и развал Советского союза, юго-восточный кризис, финансовый кризис 2007 года, и Казахстан ни в один год не допустил рецессии благодаря друзьям, которые у него были. Благодаря тому, что мы принимали решения», - заявил Назарбаев.

При этом он подчеркнул, что проблем и ошибок хватает, поэтому работы еще достаточно.

«Самое главное могу сказать, что по инвестициям на одного жителя Казахстан сегодня имеет цифру выше, чем средняя по миру. И в два раза выше чем в развивающихся странах. Мы проделали огромную работу, спасибо всем вам. В трудные годы вы нам подсказывали, мы следовали вашим советам и вместе принимали решения по борьбе и с коррупцией, по борьбе с плохой работой чиновничества, исправляя наше законодательство. Без вас это было бы трудно сделать, огромный опыт ваш сослужил нам огромную службу», - признал президент.

Он также подчеркнул, что совет иностранных инвесторов является значимой площадкой для обсуждения самых важных вопросов экономики страны.

«Члены совета, которые представляют крупные мировые компании, безусловно, внесли свой вклад в нашу работу, улучшение бизнес-климата, в целом, в развитие экономики», - заключил президент.