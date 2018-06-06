У второго ребенка в Астане подтвердилась менингококковая инфекция

«В детской инфекционной больнице Астаны по состоянию на 6 июня находятся двое детей с подтвержденным диагнозом менингококковой инфекции. У первого ребенка, который поступил 29 мая, наблюдается улучшение, ребенок с мамой чувствует себя хорошо. Лечение проводится в полной мере, осложнений нет. У второго ребенка, который поступил 4 июня, на сегодня диагноз подтвержден: менингококковая инфекция. Состояние стабильное, получает лечение», — сообщила журналистам главный врач детской инфекционной больницы Астаны Сауле Нурашева.

Как сообщила заместитель руководителя департамента охраны общественного Астаны Саркыт Бейсенова, 14 контактных лиц ребенка, поступившего в больницу 29 мая, были обследованы. Все результаты оказались отрицательными, однако, не дожидаясь заключений лабораторных исследований, им была назначена профилактика антибиотиками. Во втором случае контактными лицами являются отец и мать ребенка, а также еще четыре человек. «Ребенок был в гостях с родителями с 26 по 31 мая в Аршалынском районе. Там наши коллеги обследуют четырех контактных. На сегодня исследования в работе», — добавила она.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Астане стабильная. За пять месяцев прошлого года было зарегистрировано три случая менингококковой инфекции, в этом году - пять случаев.