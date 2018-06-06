Образованы новые районы в Южно-Казахстанской области

В соответствии с указом, образован Жетысайский район с административным центром в городе Жетысай, Мактааральский район с административным центром в поселке Мырзакент путем разделения Мактааральского района Южно-Казахстанской области, образован также Сарыагашский район с административным центром в городе Сарыагаш, Келесский район с административным центром в селе Абай путем разделения Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

С предложением об образовании новых районов в Южно-Казахстанской области к президенту в феврале обращался областной маслихат. Накануне он также предложил перенести областной центр из Шымкента в Туркестан.