Образованы новые районы в Южно-Казахстанской области

Соответствующий указ подписал президент
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом образовал новые районы в Южно-Казахстанской области, сообщила в среду Акорда.
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