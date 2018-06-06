Назначены вице-министры информации и труда и соцзащиты населения

Постановлением правительства еще в двух министерствах назначены вице-министры, которые будут курировать вопросы цифровизации, сообщил сайт премьер-министра Казахстана.

Так, пост вице-министра информации и коммуникаций заняла Динара Щеглова. Вице-министром труда и социальной защиты населения стал Нариман Мукушев.

36-летняя Динара Щеглова - выпускница Евразийского национального университета им. Гумилева и Казахского экономического университета. Работала в частном секторе, в агентстве по информатизации и связи, национальном холдинге "Зерде", в том числе с января 2018 года - его зампредом.

34-летний Нариман Мукушев - выпускник Университет им. Сулеймана Демиреля и Международной академии бизнеса. Работал в банковском секторе, с 2014 года - в Казпочте, в том числе с 2017 года - в должности управляющего директора.

Ранее в этот день вице-министры, ответственные за цифровизацию были назначены в Минфине и Минздраве.