Районные власти не нашли средств на ремонт инфекционной больницы в Каскелене

Ремонт инфекционной больницы в Каскелене должен был быть проведен до 1 июля этого года, но на него районные власти не смогли найти средств, заявил на пресс-конференции председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики Жандарбек Бекшин.

В среду министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов посетил Каскеленскую инфекционную больницу, после чего заявил, что ее необходимо закрыть, а руководство – сменить.

«Больница уже очень старая и наши специалисты в ноябре прошлого года выдали предписание о закрытии ее на ремонт. В соответствии с правилами предпринимательского кодекса сначала выдается предписание. Срок был установлен до 1 июля текущего года. От главного врача было получено гарантийное обязательство, что они в первом полугодии проведут капитальный ремонт. Однако районные власти не изыскали средств на ремонт», - сказал Бекшин.

По его словам, больница может быть закрыта на ремонт в судебном порядке. «Или же ставится вопрос строительства вообще нового отделения на территории районной больницы, чтобы все это находилось рядом», - сказал Бекшин.