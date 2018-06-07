Теперь больница может быть закрыта на ремонт в судебном порядке
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Районные власти не нашли средств на ремонт инфекционной больницы в Каскелене
Фотография с сайта Каскеленской городской инфекционной больницы kgib.kz

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Ремонт инфекционной больницы в Каскелене должен был быть проведен до 1 июля этого года, но на него районные власти не смогли найти средств, заявил на пресс-конференции председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики Жандарбек Бекшин.

В среду министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов посетил Каскеленскую инфекционную больницу, после чего заявил, что ее необходимо закрыть, а руководство – сменить.

«Больница уже очень старая и наши специалисты в ноябре прошлого года выдали предписание о закрытии ее на ремонт. В соответствии с правилами предпринимательского кодекса сначала выдается предписание. Срок был установлен до 1 июля текущего года. От главного врача было получено гарантийное обязательство, что они в первом полугодии проведут капитальный ремонт. Однако районные власти не изыскали средств на ремонт», - сказал Бекшин.

По его словам, больница может быть закрыта на ремонт в судебном порядке. «Или же ставится вопрос строительства вообще нового отделения на территории районной больницы, чтобы все это находилось рядом», - сказал Бекшин.

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