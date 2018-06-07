​Тенге продолжает торговаться на уровне 332 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 331,87 тенге, показав рост на 0,23 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $19,9 млн., показав снижение на $36,4 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

Как писал Reuters, в среду рубль преимущественно демонстрировал положительную динамику к доллару и отрицательную - к евро, отражая текущую слабость американской валюты США против других валют, включая развивающихся рынков.

На 11:20 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $75,82 за баррель. По данным Reuters, цены на нефть начали снижаться вечером вторника из-за перспективы наращивания добычи сырья участниками пакта ОПЕК+. В мае источники говорили агентству, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность увеличения нефтедобычи на 1 млн. баррелей в сутки для избежания дефицита сырья.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,07 млн. баррелей до 436,58 млн.. Запасы нефтепродуктов в отчётный период также увеличились, сообщило ведомство.