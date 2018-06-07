В Казахстане в системе жилищных накоплений и займов лидируют женщины

В систему жилищных строительных сбережений привлечено порядка 1 млн 100 тысяч участников, 58% из которых – женщины. На их счетах собрано 306 млрд тенге, сообщила глава Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова, выступая в среду на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте.

«В основном казахстанские женщины задумываются о своем жилье и приходят в ЖССБК открывать депозиты в возрасте 25-35 лет. При этом самые бережливые женщины живут в Алматы. Максимальная доля вкладчиц банка в этом городе достигает 63%, а самая минимальная доля женщин - 44% - в депозитном портфеле Мангистауской области. Примечательно, что клиентки банка ответственность за свое будущее прививают и своим детям, ведь в ЖССБК сейчас открыто порядка 140 000 детских депозитов», - рассказала Ибрагимова.

По ее словам, женщины преобладают и среди заемщиков банка. В большинстве случаев они берут кредит на покупку квартиры и дома в 36-45 лет в среднем на 6,5 лет. При этом доля женщин, допустивших просрочку по кредиту на срок более 90 дней, составляет всего 35%.

По статистике банка, за последние три года 28 552 женщины с помощью Жилстройсбербанка смогли накопить часть денег и приобрести свое жилье на первичном и вторичном рынках. Средняя сумма кредита, которую они для этого взяли в ЖССБК – 6 млн тенге.

С начала 2017 года в рамках программы «Нұрлы жер» 4 105 женщин получили жилье. Всего же по линии ЖССБК было реализовано 7 577 квартир. Средняя сумма займа в рамках госпрограммы – 4,3 млн тенге. До конца 2018 года в рамках программы планируется ввести в эксплуатацию еще 14 251 квартиру.

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Единственным акционером Жилстройсбербанка является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».