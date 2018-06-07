Казахстан избран в комитет нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Казахстанские специалисты в течение четырех лет будут принимать участие в работе Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Выборы в этот орган ЮНЕСКО состоялись в рамках 7-й сессии Генеральной ассамблеи государств-сторон Конвенции об охране нематериального культурного наследия (НКН), сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

По данным ведомства, за кандидатуру Казахстана проголосовали 98 государств из 156 принявших участие в сессии.

По итогам голосования Постоянное представительство Казахстана при ЮНЕСКО поблагодарило участников Генассамблеи за большое доверие и подчеркнуло, что работа по продвижению в современном мире культурного наследия нашей страны является важной частью стратегии Президента Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру».

Понятие нематериального культурного наследия (НКН) охватывает устные традиции и формы выражения культуры, исполнительские искусства, обряды и празднества, знания и обычаи о природе и вселенной, навыки, связанные с традиционными ремёслами. Конвенция об охране НКН была принята в 2003 году и до настоящего времени ратифицирована 178 государствами мира. Её задачи реализуются комитетом по охране НКН, который состоит из 24 государств.

В Репрезентативный список НКН входят 8 казахстанских заявок, в том числе искусство исполнения кюя на домбре, национальная борьба «казакша курес», игра в асыки, а также многосторонние заявки – айтыс/айтыш и навыки сборки юрты (обе - совместно с Кыргызстаном), традиции празднования Наурыза, охота с ловчими птицами и изготовление тонкого хлеба (катырма/лаваш/юпка /юфка). Пять других заявок ожидают своего рассмотрения.