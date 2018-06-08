Финрегуляторы двух стран планируют наладить взаимодействие в сфере информационной безопасности
Центробанки Казахстана и России договорились о сотрудничестве для противодействия киберугрозам
Фото пресс-службы Нацбанка Казахстана

Алпамыс Уалбеков, Vласть

На XXVII Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев и председатель центрального банка России Эльвира Набиуллина подписали соглашение о взаимодействии в области обеспечения информационной безопасности и договор о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком, сообщает Sputnik Казахстан.

Благодаря соглашениям, центральные банки двух стран будут совместно работать над повышением прозрачности, емкости и ликвидности финансовых рынков, а также смогут сотрудничать по вопросам информационной безопасности и противодействия киберпреступлениям в финансовой сфере.

«Договор направлен на укрепление надежности и стабильности финансовых рынков Республики Казахстан и Российской Федерации в рамках реализации контрольных и надзорных функций регуляторов, а также на создание условий для предоставления финансовыми организациями качественных услуг на рынке ценных бумаг, страхования, банковских услуг и в сфере микрофинансирования», - пояснили в Нацбанке.

Финрегуляторы Казахстана и России намерены противодействовать киберугрозам путем сбора, обработки и обмена информацией и установления постоянных контактов.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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