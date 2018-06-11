Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» получил премию «Тони»

В Нью-Йорке прошла 72-я церемония вручения театральной премии «Тони». Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя», поставленный по изданной в 2016 году одноименной пьесе, победил в шести номинациях. Мюзикл «Губка Боб Квадратные Штаны», номинированный в 12 категориях, получил одну награду, сообщает Коммерсант .

Лучшим возобновленным драматическим спектаклем назвали постановку пьесы Тони Кушнера «Ангелы в Америке». Исполнивший в ней главную мужскую роль Эндрю Гарфилд также получил премию «Тони». Лучшей драматической актрисой признали Гленду Джексон, сыгравшую в постановке «Три высокие женщины».

Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» победила в 6 номинациях, в том числе за «Лучшую режиссуру драматического спектакля», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший дизайн сцены».

Рекордсменом по числу номинаций был мюзикл «Губка Боб Квадратные Штаны», поставленный по мотивам одноименного американского мультсериала. В итоге эта постановка победила только в категории «Лучший дизайн сцены для мюзикла». Также музыкальный спектакль «Визит оркестра» получил награду как лучший мюзикл. Сыгравшие в нем Катрина Ленк и Тони Шэлуб также удостоились премий «Тони». Награды вручили и режиссеру постановки Дэвиду Кромеру, а также композитору Дэвиду Язбеку за лучший саундтрек.

Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» стала самой продаваемой книгой в Великобритании, обогнав по популярности «Ромео и Джульетту» Уильяма Шекспира. Пьеса была написана по задумке Джоан Роулинг драматургом Джеком Торном вместе с театральным режиссером Джоном Тиффани.