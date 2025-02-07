В Астане 8 февраля пройдет заключительный вечер независимого арт-проекта Täuel[x]sız

8 февраля в Астане, в театре LЯ, состоится вечер современного искусства независимого проекта Täuel[x]sız под названием «Жерге табын адам енді» (в переводе на русский — «Человек, поклонись теперь земле»). Это станет итоговым событием серии вечеров современного искусства, начатых в прошлом году и прошедших в шести городах Казахстана.

«Эта степь пережила голод, была отравлена атомом, теперь одна ее часть затоплена, а другая страдает от засухи… Каково ее будущее? На вечере искусств артисты воплотят на сцене прошлое и настоящее с помощью искусственного интеллекта», - говорится в анонсе арт-проекта.

По словам авторов проекта, на творческом вечере современная казахская поэзия будет представлена в новом формате, а в перформансе будут использованы произведения из книг Балжана Хабдины и Захардина Кыстаубаева «Қызылдар қырғыны» («Террор красных»), Сары Камерон «Голодная степь» и книги «Атомная степь», специалиста по ядерной безопасности, доктора политических наук Тогжан Касеновой.

Творческий вечер «Жерге табын адам енді» должен был состояться 17 декабря 2024 года, но 13 декабря руководство Дворца молодежи в Астане сообщило, что в зале требуется срочный ремонт водопровода. В связи с этим мероприятие было отменено.

Позже было решено перенести вечер на 25 января этого года, что было согласовано с руководством Дворца молодежи. Однако, как сообщил руководитель арт-проекта Руслан Жубаныш, 5 января их вновь уведомили, что мероприятие не состоится, так как вместо него запланировано другое. Причину отмены порекомендовали уточнять в управлении культуры, подчиняющемся акимату. Тогда на странице проекта в Instagram руководитель Täuel[х]sız сделал обращение, в котором заявил: «На этот раз мы сталкиваемся с беспрецедентным большим препятствием».

Проект Täuel[х]sız реализуется с 2019 года. Его цель – донести до широкой аудитории различные социальные и актуальные проблемы общества через искусство. Кроме того, он направлен на продвижение современной поэзии, знакомство с молодыми авторами и их творчеством.

«Власть» в 2023 году поговорила с руководителем Täuel[x]sız и рассказывала о цели проекта, современном искусстве и давлении властей. Участники проекта обращаются к таким темам как Қаңтар, вторжение России в Украину, искусственный интеллект, экологические проблемы и многое другое.