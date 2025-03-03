Реконструкцию ТЮЗа имени Наталии Сац начнут в ближайшее время

Театр юного зрители имени Наталии Н. Сац готов к реконструкции, которая начнется в марте, сообщила пресс-служба акимата города Алматы. Вместо старого здания театра появится современный театральный центр, обещают власти города.

«Проект реконструкции прошел государственную экспертизу, уже определена подрядная организация, которой начаты подготовительные работы. В ближайшие дни будет установлено ограждение вдоль территории театра», - отметили в управлении строительства.

​Здание театра было построено в 1980-х годах, и за все время в нем не проводился капитальный ремонт. Техническое обследование выявило значительный износ оборудования, инженерных сетей, кровли, фасадных плит и внутренней отделки помещений.

Проектом реконструкции предусмотрено усиление несущих конструкций, замена протекающей кровли и фасадных плит, обновление всех инженерных коммуникаций, полное оборудование здания автоматической системой пожаротушения, 100%-е обновление театрального оборудования, сцены, освещения. Также планируется расширить проходы и расстояние между креслами, установить дополнительные места для маломобильных групп населения.

В управлении также заверили, что «особое внимание уделено вопросу восстановления и сохранения архитектурных элементов, так как здание является памятником истории и культуры местного значения». Планируется «воссоздать исторический облик напольного покрытия холла», заложенного в изначальном проекте. Также будет восстановлена мозаика в фойе здания.

Помимо этого, рядом будет построено новое трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. м. Там будет располагаться камерный зал на 200 мест со сценой, гримерные, помещения для мастерских и цехов театра, склады для хранения декораций, кабинеты для художественно-руководящего персонала, учебная сцена и классы для занятий детской театральной студии. Планируется соединить два строения галерейным переходом.

Наружные сети также заменят, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

«Полное завершение проекта запланировано на июль 2026 года», - уточнили в акимате.

Ранее в управлении строительства города в ответе на запрос «Власти» сообщили, что облицовочный материал здания ТЮЗа будет заменен на травертин. Чиновники заверили, что «материал будет той же структуры, с увеличенной плотностью, износостойкостью и устойчивостью к атмосферным осадкам».

Реконструкцию планируется завершить к 80-летнему юбилею театра, то есть к 7 ноября 2025 года. Пристройку к театру должны возвести в 2026 году.

На реконструкцию театра потратят 22 млрд тенге.