Писательница Тоня Шипулина победила в конкурсе российского книжного фестиваля «Красная площадь»

Казахстанская писательница и художник-иллюстратор Тоня Шипулина победила в конкурсе «Пиши писателя» вместе с двумя другими иллюстраторами, сообщает Sputnik Казахстан.

«Победителями стали: Мария Ватутина — один из самых ярких поэтов современности, победитель турнира «Красная площадь. Время поэтов». За серию «характерных» портретов современных литераторов. Тоня Шипулина — за чудесную галерею портретов детских писателей. Ольга Лагутенко — за яркий и точный образ — портрет Людмилы Петрушевской. И наш спецприз отправляется Юлии Колодко за выбор героя», — объявили результаты организаторы конкурса.

Казахстанский детский автор Тоня Шипулина в 2017 году получила специальный приз на международной премии имени В.П. Крапивина в России за произведение «Землеройки и Щелезубы». Книга готовится к изданию.

Шипулина издается в России, дебютировала с книгой «Волшебные желуди. Одно удивительное приключение трусливого рюма и глупого норика» и ее продолжением «Три чайных дракона и сверкающая пыль», произведениями для подростков «Ведьма Страны Туманов» и другими.

Читайте интервью Тони Шипулиной в рамках спецпроекта Vласти «Союз писателей».