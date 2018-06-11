Рассматривать в закрытом режиме освоение бюджета спецорганами предлагает Назарбаева

Исполнение бюджетов министерства обороны, Комитета национальной безопасности и других силовых специальных органов необходимо рассматривать на пленарных заседаниях парламента в закрытом режиме. Такое предложение в понедельник в ходе рассмотрения отчетов правительства и счетного комитета об исполнении главного финансового документа страны за 2017 год внесла депутат сената Дарига Назарбаева.

«Исполнение бюджетов министерства обороны, КНБ, службы внешней разведки остаются вне зоны обсуждения на пленарном заседании сената. А это огромные средства. И было бы целесообразно в дальнейшем заслушивать отчеты этих госорганов и отчет счетного комитета по исполнению бюджета этими госорганами на закрытом заседании сената парламента», - сказала Назарбаева.

На сегодняшний день графы расходов этих органов в отчете правительства и счетного комитета находятся под грифом «секретно». И, как правило, представители этих структур не приходят на пленарные заседания парламента.