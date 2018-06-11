Рассматривать в закрытом режиме освоение бюджета спецорганами предлагает Назарбаева

Сведения этих органов являются секретными
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Исполнение бюджетов министерства обороны, Комитета национальной безопасности и других силовых специальных органов необходимо рассматривать на пленарных заседаниях парламента в закрытом режиме. Такое предложение в понедельник в ходе рассмотрения отчетов правительства и счетного комитета об исполнении главного финансового документа страны за 2017 год внесла депутат сената Дарига Назарбаева.
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