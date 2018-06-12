На 3,9% вырос ВВП Казахстана с начала года

За пять месяцев 2018 года экономика Казахстана показала рост в 3,9%, сообщил в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Инфляция за это же время зафиксирована на уровне 2,4%.

«Рост ВВП составил 3,9%. В целом подъем экономики происходит на фоне продолжающего замедления инфляционных процессов и высокой инвестиционной активности. Инфляция с начала года составила 2,4% - относительно аналогичного периода 2017 года ниже на 0,9 процентных пункта. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 6,2%, что является самым низким значением за последние три года», - сообщил Сулейменов.

По его информации, на 1 июня международные резервы страны увеличились на 1,4% до $90,4 млрд. Золотовалютные резервы выросли на 1,4%, активы Национального фонда - на 1,5%. Вместе с тем, стабильное увеличение в 5,4% сохраняет и производство, отрасли горнодобычи «удерживают набранные темпы развития в 5,6%».

«Основная поддержка росту добывающей промышленности обеспечивается нефтегазовой отраслью. Добыча нефти увеличилась на 6,4%, природного газа – на 6,5%. При этом сохраняется положительный вклад добычи руд. По ним рост составил 3,6%», - добавил министр.

«Позитивный тренд» продолжают демонстрировать с начала года и инвестиции в основной капитал, которые увеличились на 25,3%.

«Это обусловлено модернизацией Шымкентского нефтеперерабатывающего завода и реализацией проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз. При этом необходимо отметить, что инвестиционный поток в обрабатывающую промышленность увеличился на 21,5%», - пояснил Сулейменов.

Что касается рынка труда, то с начала года трудоустроено 134,8 тысяч человек. В апреле уровень безработицы остался неизменным и составил 4,9%. Среднемесячная заработная плата составила 152,3 тысяч тенге и выросла в реальном выражении на 1,2%.