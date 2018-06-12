​Украина направила в суд ООН доказательства причастности России к финансированию терроризма

Украина направила в Международный суд ООН меморандум о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко, сообщают Ведомости.

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко подтвердил подачу Украиной меморандума в суд ООН.

Как отметил Порошенко, в документе «содержится невероятное для практики суда количество доказательств».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что текст меморандума занимает около 17 500 страниц, всего 29 томов весом 90 кг. «Сегодня Россия получит от нас своеобразный "подарок" в Международном суде ООН», - написал Климкин в Twitter .

16 января этого года Украина подала в Международный суд ООН иск с обвинениями России в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Киев просил суд применить в отношении России временные обеспечительные меры - в частности потребовать от Москвы воздержания «от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия».

Власти Украины утверждают, что Россия с 2014 года усилила вмешательство в украинские дела «путем военного вторжения», «финансирования терактов», а также «захватила часть украинской суверенной территории военной силой» (речь идет о Крыме), и на захваченных территориях ведет кампанию «по культурной чистке».