Поправки в соглашение с ООН по компенсации Казахстану за миротворческие силы одобрил сенат

За участие воинского контингента в миротворческих силах ООН Казахстан ежегодно получает компенсацию в размере $5 млн за личный состав и за использование техники. В четверг сенат одобрил закон «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций», согласно которому выплаты будут разделены на два счета.

«В целях стимулирования участия военнослужащих в миротворческих миссиях ООН казахстанская сторона выступила с инициативой разработать и подписать дополнительное соглашение к меморандуму. Соглашение предусматривает разделение получения выплат от ООН на два банковских счета. Таким образом, деньги за персонал получат сами военнослужащие, а деньги за имущество будут поступать в государственный бюджет», - сказал сенатор Андрей Лукин.

Он отметил, что меморандум подписан 14 февраля 2024 года в целях реализации постановления парламента о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана для участия в миссиях ООН на Голанских высотах. Документ является стандартным для всех стран, предоставляющих свои силы для участия в миротворческих операциях, и устанавливает условия финансирования, материально-технического обеспечения, правового статуса персонала.

В частности, финансовые обязательства включают компенсацию со стороны ООН за участие казахстанского контингента. По данным сенатора, общий объем выплат от ООН составляет порядка $5 млн в год, в том числе, около $2,4 млн за личный состав (из расчета $1 448 в месяц на каждого военнослужащего) и $2,6 млн – за использование техники, вооружения и имущества. По словам Лукина, это позволяет Казахстану минимизировать бюджетные издержки при участии в миротворческих миссиях, что делает такой формат взаимодействия с ООН «экономически оправданным», так как средства, выделяемые ООН в порядке возмещения затрат государства на миротворческую операцию, поступают в доход республиканского бюджета.