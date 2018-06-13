Антикоррупционное ведомство рассказало подробности задержания руководства Кедентранссервис

Национальным бюро по противодействию коррупции задержаны всего 2 сотрудника АО «Кедентранссервис», а не 32, как сообщалось ранее. В среду во время брифинга в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции официальный представитель ведомства Нуржан Жахин заявил, что изначальная информация была преподнесена некорректно.

«6 июня департаментом национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным вице-президент АО «Кедентранссервис» национальной компании «Казахстан Темир Жолы» Муканов и начальник управления по организации закупок и договорных работ этой же организации Уваев. Денежные средства в сумме 17,5 млн тенге были получены от представителя ТОО за общее покровительство и лоббирование интересов при проведении конкурса госзакупок», - рассказал подробности дела Жахин.

По его информации, следствием установлено, что в феврале текущего года между «Кедентранссервис» и ТОО был заключен договор на выполнение капитально-восстановительных работ на общую сумму 23,92 млн. тенге.

«Фактически, договорные обязательства не реализовывались, и работа не проводилась. Однако подозреваемые, используя служебное положение, приняли и подписали заведомо-ложные акты, счет-фактуры и справки о стоимости выполненных работ на вышеуказанную сумму. В отношении Муканова и Уваева избрана мера пресечение в виде содержания под стражей», - проинформировал официальный представитель.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, что изначально заявлялось о задержании 32 человек, он заявил о прежде некорректно предоставленной информации: «На этом мероприятии сам руководитель департамента Нацбюро по городу Астана отметил, что за пять месяцев антикоррупционной службой по городу Астана привлекается 32 человека в целом. Он не говорил о том, что в этот день были задержаны 32 человека. Это было недопонято», - заключил Жахин.

6 июня Национального бюро по противодействию коррупции сообщило о проведение крупного задержания представителей квазигосударственного сектора. По информации главы астанинского департамента Нацбюро Шынгыса Кабдуллы, к ответственности привлекались 32 лица, из них - 15 первых руководителей госорганов и ещё 5 - руководители республиканского значения. Однако он отказался называть имена задержанных, сославшись на тайну следствия

Позже стало известно, что под стражу были взяты вице-президент АО «Кедентранссервис» Галым Муканов и начальник управления организации закупок и договорной работы Дулат Уваев. Постановлением районного суда №2 Есильского района города Астаны от 8 июня 2018 года им было санкционировано содержание под стражей сроком до двух месяцев (6 августа 2018 года).

Муканову и Уваеву вменяют нарушение по статье 366, части 3, пунктам 2, 3, 4, Уголовного кодекса Казахстана (Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, взятки в виде денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно за общее покровительство или попустительство в получении взятки). Им грозит штраф в размере 70-кратной суммы от взятки или лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определённые должности.

АО «Кедентрассервис» предоставляет услуги по перегрузке грузов на железной дороге, работая на рынке транспортно-логистических услуг более 16 лет.