В открытом доступе он появится на сайте фонда «Туристік Қамқор»
Каталог добросовестных турагентов Казахстана будет сформирован до конца лета
Фото Жанары Каримовой

Ассоциация турагентств Казахстана совместно с фондом «Туристік Қамқор» создаст каталог добросовестных турагентов и сформулирует для них требования, выходящие за рамки действующего законодательства, сообщила на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций президент ассоциации Асель Нуркебаева.

«Совместно с фондом («Туристік Қамқор» - V) мы пришли к единому мнению о создании каталога добросовестных турагентов, у которых можно будет без страха покупать путевки физическим лицам - туристам. На данный момент мы формируем требования к ним, чтобы действительно гарантировать их работу без обмана», - сообщила Нуркебаева.

«Сейчас у нас есть государственный реестр турагентов, к которым выдвигаются требования по закону о разрешениях и уведомлениях, но, как мы уже поняли на практике, этих требований недостаточно. К сожалению, у курирующего органа нет достаточных компетенций контролировать и наказывать за несоблюдение данного закона. Поэтому здесь у нас будут выработаны более расширенные требования. В первую очередь, одним из основных критериев будет рекомендация от туроператоров: с кем они постоянно работают, кто действительно хорошо бронирует, вовремя все оплачивает. Это будет, можно так сказать, основополагающим пунктом», - добавила глава ассоциации турагентств.

Она пояснила, что пакет требований будет окончательно сформирован уже к концу июня, а сам каталог будет представлен общественности к концу лета 2018 года. Доступ к каталогу планируется сделать открытым и не взымать за его пользование какую-либо плату.

Председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей пояснила, что сейчас на рынке Казахстана осталось 1500 юридических лиц и ИП с туроператорской лицензией, однако по факту «большая часть из них заявила, что сейчас они не знают, то ли они туроператоры, то ли турагенты». Туроператоры - это компании, которые формируют турпродукт, тогда как турагенты - компании, которые этот продукт продают туристам.

«Какая-то часть - примерно 200 - сказали, что они будут заниматься только приемом, поэтому не будут вступать в фонд. И фактически тех, кто продолжает работать на рынке как туроператоры, но не вступают сознательно в фонд, около 60. Это те, которые вызывают наибольшие опасения сейчас. Это те компании, которые называют себя туроператорами, ведут туроператорскую деятельность, не сомневаются в ней, но при этом в фонд не вступают», - также сообщила она.

Фонд «Туристік Қамқор» является оператором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма. За время своей работы фонд выдал почти 395 тыс. туркодов на поездки казахстанцев за рубеж. На данный момент участниками фонда стали 59 отечественных туроператов.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Ведущий КТК Алексей Шахматов покидает страну
Новости
Назарбаев сменил омбудсмена по правам ребенка
Новости
«С внедрением ОСМС мы можем получить большой социальный взрыв» — Кулибаев
Новости
В шести областях объявлено штормовое предупреждение
Новости
Подробности о задержании руководителей квазигосектора Нацбюро по борьбе с коррупцией расскажет на днях – Шпекбаев
Новости
Пик заболеваемости менингитом в Казахстане пройден