Каталог добросовестных турагентов Казахстана будет сформирован до конца лета

Ассоциация турагентств Казахстана совместно с фондом «Туристік Қамқор» создаст каталог добросовестных турагентов и сформулирует для них требования, выходящие за рамки действующего законодательства, сообщила на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций президент ассоциации Асель Нуркебаева.

«Совместно с фондом («Туристік Қамқор» - V) мы пришли к единому мнению о создании каталога добросовестных турагентов, у которых можно будет без страха покупать путевки физическим лицам - туристам. На данный момент мы формируем требования к ним, чтобы действительно гарантировать их работу без обмана», - сообщила Нуркебаева.

«Сейчас у нас есть государственный реестр турагентов, к которым выдвигаются требования по закону о разрешениях и уведомлениях, но, как мы уже поняли на практике, этих требований недостаточно. К сожалению, у курирующего органа нет достаточных компетенций контролировать и наказывать за несоблюдение данного закона. Поэтому здесь у нас будут выработаны более расширенные требования. В первую очередь, одним из основных критериев будет рекомендация от туроператоров: с кем они постоянно работают, кто действительно хорошо бронирует, вовремя все оплачивает. Это будет, можно так сказать, основополагающим пунктом», - добавила глава ассоциации турагентств.

Она пояснила, что пакет требований будет окончательно сформирован уже к концу июня, а сам каталог будет представлен общественности к концу лета 2018 года. Доступ к каталогу планируется сделать открытым и не взымать за его пользование какую-либо плату.

Председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей пояснила, что сейчас на рынке Казахстана осталось 1500 юридических лиц и ИП с туроператорской лицензией, однако по факту «большая часть из них заявила, что сейчас они не знают, то ли они туроператоры, то ли турагенты». Туроператоры - это компании, которые формируют турпродукт, тогда как турагенты - компании, которые этот продукт продают туристам.

«Какая-то часть - примерно 200 - сказали, что они будут заниматься только приемом, поэтому не будут вступать в фонд. И фактически тех, кто продолжает работать на рынке как туроператоры, но не вступают сознательно в фонд, около 60. Это те, которые вызывают наибольшие опасения сейчас. Это те компании, которые называют себя туроператорами, ведут туроператорскую деятельность, не сомневаются в ней, но при этом в фонд не вступают», - также сообщила она.

Фонд «Туристік Қамқор» является оператором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма. За время своей работы фонд выдал почти 395 тыс. туркодов на поездки казахстанцев за рубеж. На данный момент участниками фонда стали 59 отечественных туроператов.