В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение

14-16 июня на большей части Казахстана ожидаются дожди и грозы. На западе и севере страны температура опустится ниже климатической нормы, на юге и востоке температура воздуха превысит норму на 1-3 градуса, сообщает «Казгидромет».

«Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в большинстве областей Казахстана. Под влиянием холодных атмосферных фронтов ожидается усиление ветра, возможен град, местами сильный дождь. Сохранится колебание температуры воздуха, в западных и северных областях температура опустится ниже нормы, в южных и восточных будет на 1…3 градуса выше нормы», – говорится на сайте метеослужбы.

Комитет по ЧС объявил 14 июня на территории Акмолинской области штормовое предупреждение: местами пройдет гроза, скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду.