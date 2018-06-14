1 января 2019 года незарегистрированные мобильные телефоны отключат от сотовой связи

Министерство информации и коммуникации утвердило правила регистрации сотовых телефонов. До конца 2018 года пользователям мобильных телефонов необходимо предоставить свои личные данные, IMEI-код устройства и используемый на устройстве абонентский номер. С 1 января 2019 года незарегистрированные устройства будут отключаться от сотовой связи, сообщает пресс-служба ведомства.

Правила распространяются на все устройства, работающие на территории Казахстана. Казахстанцам необходимо подать заявку своему оператору сотовой связи и в течение 4 часов (для физических лиц) и 8 часов (для юридических) устройство будет зарегистрировано. Это можно сделать как в офисе оператора, так и онлайн или с помощью смс.

«Для регистрации или перерегистрации абонентского устройства сотовой связи его владельцу необходимо посредством автоматической системы обслуживания либо обратившись в офис обслуживающего его оператора сотовой связи, представить следующие данные:

1) ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица);

2) идентификационный код абонентского устройства сотовой связи;

3) абонентские номера, используемые в регистрируемом абонентском устройстве сотовой связи.

Пользователям мобильных телефонов необходимо зарегистрировать свои устройства до конца 2018 года, так как с 1 января 2019 года по незарегистрированным абонентам услуга сотовой связи не будет оказана.

Для регистрации сотовых телефонов абонентам не обязательно посещать абонентские отделы операторов сотовой связи. Абоненты смогут осуществить регистрацию в режиме онлайн или посредством SMS (интернет- ресурс операторов сотовой связи и SMS,USSD и т.д.)», – говорится в сообщении.