Трамп готовится ввести пошлины на китайские товары
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Мир за ночь. 14-15 июня 2018 года

Мусульмане отмечают завершение священного месяца Рамазан, администрация США может ввести пошлины на китайские товары, спецслужбы Великобритании задержали двоих мужчин, которые могли готовить террористические атаки, а вице-президент Facebook по коммуникациям покидает пост.

Мусульмане всего мира отмечают завершение священного месяца Рамазан.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем поздравлении по случаю наступления Ораза айт, отметил, что "священный месяц Рамазан символизирует духовное обновление. В это время люди переосмысливают свои дела и отношения, обращаясь к ценностям милосердия, добра, открытости и согласия".

"Стремление к духовному обновлению важно для всех нас и как нельзя лучше отвечает задачам, стоящим перед современным казахстанским обществом. Нам необходимо использовать созидательную роль ислама, исторически способствующего развитию передового научного знания и призывающего людей к самосовершенствованию и гармонии", - отмечается в поздравлении президента, опубликованном его пресс-службой.

Президент США Дональд Трамп назвал Крым российским во время разговора с лидерами «Большой семерки» (G7) 8 июня, сообщает Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника.

Трамп объяснил это тем, что на полуострове все говорят на русском языке, отметили собеседники издания. По словам одного из них, это заявление Трамп сделал в пятницу, 8 июня, на ужине во время саммита G7 в Квебеке (Канада), передает телеканал Дождь.

Также во время этого ужина Трамп назвал Украину «одной из самых коррупционных стран в мире», отметил собеседник издания.

Белый дом не ответил на просьбу о комментарии.

Британские полицейские из антитеррористического подразделения задержали двух мужчин после того, как собственник, у которого они снимали жилье в графстве Большой Манчестер, обнаружил хранившиеся у них подозрительные объекты. Как пишет в четверг газета The Sun, таким образом, могла быть предотвращена попытка атаки с использованием самодельной бомбы, которую предположительно планировали совершить задержанные, сообщает ТАСС.

По данным издания, мужчины снимали дом в городе Бери, но были выселены из него, так как в течение продолжительного времени не вносили плату за проживание. "Молодые люди не платили за жилье на протяжении нескольких месяцев, поэтому собственник отправился проверить, не нанесли ли они какого-либо ущерба, - приводит газета слова источника. - Они просили владельца позволить им остаться еще на две недели, после чего, по их словам, они бы ушли".

Отмечается, что в дом собственник вернулся через несколько дней и обнаружил в помещении ведро с прикрепленными к нему пластиковыми коробками, а также электроинструменты и изображения огнестрельного оружия. После этого он передал информацию полиции, в результате чего мужчин задержали. При последующем обыске здания стражи порядка также обнаружили топоры, ножи, маски и пропагандистские материалы "Исламского государства".

По данным The Sun, следователи рассматривают версию, согласно которой мужчины планировали совершить атаку, подобную теракту на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена. Как пишет издание, предполагается, что мужчины собирались напасть на полицейские или военные цели.

Президент США Дональд Трамп склонен к введению «довольно существенных» пошлин в отношении импортных товаров из Китая на сумму $50 млрд. Уже сегодня он может опубликовать список попадающих под пошлины товаров, который насчитывает 800 позиций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя администрации США. Другой собеседник в Белом доме уточнил, что ранее список Трампа включал в себя 1300 позиций, пишут Ведомости.

Накануне Трамп провел совещание с представителями экономического блока своей администрации, чтобы принять окончательное решение по китайским пошлинам. Министр финансов США Стивен Мнучин выступил против такого сценария.

О намерении ввести 25-процентные пошлины против китайских товаров на 50 млрд Вашингтон заявил еще 3 апреля. Китай пообещал в ответ зеркальные меры. Вашингтон заявил было о том, что под пошлины попадет китайский импорт на $150 млрд, но отозвал сделанное заявление. Пекин уточнил, что торопиться с пошлинами не будет.

Один из топ-менеджеров Facebook Эллиот Шраге, отвечавший за связи с общественностью и коммуникации, заявил о своей отставке. Он объяснил, что работа была довольно напряженной и оставляла мало времени для чего-то другого. «После более чем десяти лет в Facebook я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни»,— написал господин Шраге на своей странице в соцсети. Он добавил, что обсуждал свое решение об уходе с главой Facebook Марком Цукербергом, пишет Коммерсант.

Эллиот Шраге работает в соцсети с мая 2008 года. До этого он был вице-президентом по связям с общественностью в Google.

В марте Facebook оказалась в центре скандала, когда стало известно, что данные десятков миллионов пользователей соцсети попали к компании Cambridge Analytica. Та использовала их для таргетирования политической рекламы.

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