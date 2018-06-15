Сменился руководитель пресс-службы МИД

Пост занял Айбек Смадияров
Руководителем пресс-службы министерства иностранных дел назначен Айбек Смадияров. О назначении сообщил глава внешнеполитического ведомства Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов, передает Казинформ.
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