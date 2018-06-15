Сменился руководитель пресс-службы МИД

Руководителем пресс-службы министерства иностранных дел назначен Айбек Смадияров. О назначении сообщил глава внешнеполитического ведомства Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов, передает Казинформ .

До назначения Смадияров работал советником в посольстве Казахстана во Вьетнаме.

Абдрахманов также сообщил что, занимавший эту должность ранее Ануар Жайнаков стал советником постоянного представительства Казахстана в ООН.