Пост занял Айбек Смадияров
Сменился руководитель пресс-службы МИД
фото владимира третьякова

Руководителем пресс-службы министерства иностранных дел назначен Айбек Смадияров. О назначении сообщил глава внешнеполитического ведомства Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов, передает Казинформ.

До назначения Смадияров работал советником в посольстве Казахстана во Вьетнаме.

Абдрахманов также сообщил что, занимавший эту должность ранее Ануар Жайнаков стал советником постоянного представительства Казахстана в ООН.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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