​Минсельхоз хочет завоёвывать мясные рынки, как Чингисхан

Министерство сельского хозяйства вновь вносит поправки в программу развития агропромышленного комплекса страны на 2017-2021 годы. Как заявил во время заседания правительства первый заместитель министра Арман Евниев, мясные рынки Казахстан будет завоевывать так, как в свое время завоевывал мир Чингисхан.

«Основателем проектного менеджмента можно назвать Чингисхана. При власти Чингисхана все воиска были разделены на правое левое и центральное крыло. Каждое крыло в свою очередь делилось на тумены состоящие из 10 тысяч их возглавляли туменбасы. Каждому туменбасы подчинялись мынбасы, у которых в подчинении были тысячи человек, им подчинялись жузбасы в подчинении которых было по сто человек. Жузбасы подчинялись онбасы. Таким образом Чингисхан, используя такой подход управления, покорил своим войском полмира. Мы покорим мясом и другой сельхозпродукцией», - заявил Евниев.

«Вы упомянули войско Чингисхана, как бы мы не напугали соседей», - рассмеялся премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

Как объяснил Евниев, реализация программы будет идти от центрального уровня на районный, а затем на уровень сельских округов.

«Мы будем знать всех участников программы, заместителей акимов области, района. Хозяином проекта будет фермер. Мы будем работать с каждым из них, каждый будет ответственен за свою часть», - пояснил он.

Суть проектного подхода состоит из трех показателей – измеримый результат, ответственность конкретного лица за недостижение поставленных задач и «ежедневный труд с утра до вечера».

В целом, по его информации, доступность финансирования для субъектов АПК будет решаться за счет восьми конкретных мероприятий. Это — восстановление субсидирования процентной ставки; совершенствование инвестсубсидирования; внедрение аграрных расписок; повышение эффективности субсидий; фондирование финансовых институтов через КазАгро; совершенствование агрострахования; развитие системы кредитных товариществ; развитие институтов гарантирования.

Вместе с тем, в рамках повышения эффективности господдержки планируется сокращение неэффективных субсидий.

«Мы видим – жизнь не стоит на месте и существующие на сегодня меры господдержки требуют кардинального пересмотра. Их надо не только максимально упростить и автоматизировать. Прежде всего, субсидии должны стимулировать внедрение новых технологий и увеличение производительности. Поэтому планируется сократить субсидии, которые напрямую искажают ценообразование и относятся по методике ВТО к «желтой» корзине. К таким надо отнести погектарную поддержку, субсидирование на единицу продукции в животноводстве (кг, литр, голов). С 2019 года такие субсидии будут полностью исключены в растениеводстве и с 2020 года в животноводстве. Эти средства будут направлены на такие финансовые инструменты как возмещение процентной ставки, инвестсубсидирование, агрострахование, система кредитных товариществ, институт гарантирования, которые более того, требуют еще дополнительного финансирования», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что «никаких сокращений субсидий не будет». Наоборот Минсельхоз планирует «наращивать объемы поддержки по финансовым инструментам».