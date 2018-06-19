Ведомство опять вносит изменения в программу развития АПК до 2021 года
​Минсельхоз хочет завоёвывать мясные рынки, как Чингисхан
mgov.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министерство сельского хозяйства вновь вносит поправки в программу развития агропромышленного комплекса страны на 2017-2021 годы. Как заявил во время заседания правительства первый заместитель министра Арман Евниев, мясные рынки Казахстан будет завоевывать так, как в свое время завоевывал мир Чингисхан.

«Основателем проектного менеджмента можно назвать Чингисхана. При власти Чингисхана все воиска были разделены на правое левое и центральное крыло. Каждое крыло в свою очередь делилось на тумены состоящие из 10 тысяч их возглавляли туменбасы. Каждому туменбасы подчинялись мынбасы, у которых в подчинении были тысячи человек, им подчинялись жузбасы в подчинении которых было по сто человек. Жузбасы подчинялись онбасы. Таким образом Чингисхан, используя такой подход управления, покорил своим войском полмира. Мы покорим мясом и другой сельхозпродукцией», - заявил Евниев.

«Вы упомянули войско Чингисхана, как бы мы не напугали соседей», - рассмеялся премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

Как объяснил Евниев, реализация программы будет идти от центрального уровня на районный, а затем на уровень сельских округов.

«Мы будем знать всех участников программы, заместителей акимов области, района. Хозяином проекта будет фермер. Мы будем работать с каждым из них, каждый будет ответственен за свою часть», - пояснил он.

Суть проектного подхода состоит из трех показателей – измеримый результат, ответственность конкретного лица за недостижение поставленных задач и «ежедневный труд с утра до вечера».

В целом, по его информации, доступность финансирования для субъектов АПК будет решаться за счет восьми конкретных мероприятий. Это — восстановление субсидирования процентной ставки; совершенствование инвестсубсидирования; внедрение аграрных расписок; повышение эффективности субсидий; фондирование финансовых институтов через КазАгро; совершенствование агрострахования; развитие системы кредитных товариществ; развитие институтов гарантирования.

Вместе с тем, в рамках повышения эффективности господдержки планируется сокращение неэффективных субсидий.

«Мы видим – жизнь не стоит на месте и существующие на сегодня меры господдержки требуют кардинального пересмотра. Их надо не только максимально упростить и автоматизировать. Прежде всего, субсидии должны стимулировать внедрение новых технологий и увеличение производительности. Поэтому планируется сократить субсидии, которые напрямую искажают ценообразование и относятся по методике ВТО к «желтой» корзине. К таким надо отнести погектарную поддержку, субсидирование на единицу продукции в животноводстве (кг, литр, голов). С 2019 года такие субсидии будут полностью исключены в растениеводстве и с 2020 года в животноводстве. Эти средства будут направлены на такие финансовые инструменты как возмещение процентной ставки, инвестсубсидирование, агрострахование, система кредитных товариществ, институт гарантирования, которые более того, требуют еще дополнительного финансирования», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что «никаких сокращений субсидий не будет». Наоборот Минсельхоз планирует «наращивать объемы поддержки по финансовым инструментам».

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев сменил омбудсмена по правам ребенка
Новости
Машинист применил экстренное торможение после того, как увидел искривление пути - Мининвестиций
Новости
1 января 2019 года незарегистрированные мобильные телефоны отключат от сотовой связи
Новости
Жания Аубакирова освобождена от должности ректора консерватории имени Курмангазы
Новости
​Нацбанк обсуждает возможности стабилизации Банка Астаны, Qazaq Banki и Эксимбанка с их акционерами
Новости
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Жамбылской области