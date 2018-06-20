Мир за ночь. 19-20 июня 2018 года

Соединенные Штаты объявили во вторник о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). О таком решении вашингтонской администрации сообщила постпред США при всемирной организации Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, передает ТАСС.

"США официально выходят из СПЧ ООН", - сказала она.

"Мы официально выходим из Совета по правам человека ООН, поскольку еще год назад мы говорили, что сделаем это, если не увидим прогресса", - отметила она.

"Слишком долго Совет по правам человека был защитником нарушителей прав человека и был политически предвзятым. К сожалению, сейчас стало ясно, что наши призывы к реформированию [этого органа] не были услышаны. Нарушители прав человека продолжают находиться [в Совете] и избираться в него. Самые бесчеловечные в мире режимы продолжают формировать критическую повестку, а Совет продолжает политизировать [решения] и переводить стрелки на страны с хорошими послужными списками с точки зрения права человека с тем, чтобы отвлечь внимание от нарушителей и их деяний", - утверждала она.

По версии дипломата, СПЧ ООН - "лицемерная и своекорыстная организация, которая издевается над правами человека". Тем не менее Хейли подчеркнула, что Вашингтон "не отступит от своих обязательств в области прав человека".

Как отмечает Reuters, Совет ООН по правам человека активно критикует действия властей США в отношении мигрантов. В понедельник, 18 июня, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал власти США прекратить разделять семьи нелегальных мигрантов. По его словам, такая практика является «бессовестной».

Совет ООН по правам человека был основан в 2006 году. Администрация президента США Джорджа Буша - младшего на тот момент отказалась вступить в него. Когда президентом США стал Барак Обама, США вошли в состав совета. Всего в состав совета входят 47 государств.

Президент Афганистана Ашраф Гани предложил главарю движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулле Ахундзаде провести прямые переговоры о прекращении огня на год. Об этом во вторник сообщает агентство Pajhwok.

"Они должны согласиться на переговоры, если они хотят, мы можем провести переговоры где угодно: в пустыне, в горах, в мечети. Я готов приехать в любое место", - заявил Гани в своем обращении к талибам, сообщает ТАСС.

"Если Хайбатулла готов к переговорам, он может их начать, с нашей стороны не будет никаких условий. Мое предложение к нему такое: если он намерен разговаривать со мной и Абдуллой (премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой - прим. ТАСС), то пусть скажет, где. Я предлагаю свое место - президентский дворец", - добавил президент Афганистана.

Гани также отметил, что вся нация устала от продолжающегося конфликта и хочет становления мира и спокойствия. "Если мы смогли договорится о трехдневном перемирии, почему мы не можем обсудить перемирие длиною в год", - отметил президент.

Германия и Франция предлагают европейским странам обсудить возможность создания Совета безопасности ЕС, провести дебаты по теме создания новых форматов взаимодействия в ЕС по вопросу внешней политики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии, пишут Ведомости.

«Нам нужны европейские дебаты по новым форматам, таким как Совет безопасности ЕС, для возможности более тесной координации в ЕС и на внешних форумах», – говорится в заявлении.

В документе также говорится, что Германия и Франция призывают укрепить координацию ЕС по вопросам ООН, продолжать совместные усилия по развитию военного потенциала ЕС, принять на уровне законодательства ЕС меры по борьбе с незаконным контентом в интернете, пропагандирующим терроризм, способствовать стабилизации ситуации на востоке Украины и сохранению ее территориальной целостности.

Германия и Франция также призывают активнее бороться со вторичной миграцией на территории ЕС, не допускать переезда зарегистрированных беженцев в другие страны. «Намерены совместно и решительно бороться с вторичной миграцией в ЕС, в частности путем уменьшения стимулов для вторичной миграции, путем укрепления сотрудничества между государствами-членами», – говорится в документе.

Ранее кацлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция одобряют укрепление внешних границ ЕС.

Израильская авиация атаковала восемь целей в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел, сообщила армейская пресс-служба. По подсчетам военных, за ночь «палестинские боевики выпустили по югу Израиля не менее 18 реактивных снарядов, четыре из которых были перехвачены установками ПРО "Железный купол"», сообщает Коммерсант.

«Задействовав авиацию, Армия обороны Израиля атаковала ночью еще восемь террористических целей в трех военных комплексах террористического движения "Хамас" в различных районах сектора Газа»,— приводит «РИА Новости» выдержку из пресс-релиза.

29 мая на границе Израиля и Палестины произошло крупное столкновение: палестинские боевики выпустили по югу Израиля около ста ракет, в ответ израильские военные атаковали 65 военных объектов «Хамаса» и «Исламского джихада» в секторе Газа.

Позже Генассамблея ООН приняла резолюцию по Палестине, осуждающую Израиль за «чрезмерное, непропорциональное и неизбирательное» применение силы против палестинцев. Подобный документ в Совбезе ООН несколько раз блокировали США.