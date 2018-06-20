Тенге перешёл отметку в 340 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 340,64 тенге, показав рост на 1,62 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $15,7 млн., показав снижение на $70,6 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:25 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $75,34 за баррель. Как писал Reuters, котировки продолжили снижение вечером вторника из-за ожиданий смягчения обязательств по ограничению добычи сырья участниками глобального пакта ОПЕК+. Пакт ОПЕК+, заключенный в декабре 2016 года для выравнивания баланса глобального спроса и предложения, действует до конца текущего года. Участники соглашения соберутся в конце этой недели в Вене, чтобы решить дальнейшую судьбу сделки.

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют обострившиеся противоречия Китая и США. Торговый спор двух стран набирает обороты, по мере того как американский президент Дональд Трамп объявляет введение дополнительных пошлин на китайские товары, а Пекин грозит Вашингтону контрмерами. Добыча нефти в Ливии за последние дни просела примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщил во вторник глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Мустафа Саналла.

Во вторник рубль значительно подешевел на фоне массового выхода инвесторов из рискованных активов после новых угроз президента США ввести очередные импортные пошлины в отношении Китая. «С учетом глобальных настроений, рубль не сможет отстраниться от общей динамики развивающихся рынков, поэтому краткосрочные риски его ослабления выглядят высокими, невзирая на приближение пика по налоговым платежам», - рассказал агентству Владимир Евстифеев из банка Зенит.