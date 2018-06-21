Северная Корея передала США останки 200 американских солдат

«Мы вернули останки наших павших великих героев», — заявил он в ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в городе Дулут, штат Миннесота.

По его словам, в США были возвращены останки 200 военнослужащих. В ходе войны на Корейского полуострове погибли более 35 тысяч американских военных. Среди них около 7,7 тысячи числятся пропавшими без вести.

Кроме того лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал президенту США уничтожить полигон для испытания баллистических ракет Сохэ (Тончхан-ни) в провинции Пхенан-Пукто, передает Коммерсант.

По данным СМИ, на этом полигоне северокорейские военные испытывали межконтинентальную ракету «Хвасон-15», которая, согласно заявлениям официальных лиц КНДР, может нести сверхбольшую ядерную боеголовку.

Ранее южнокорейская газета «Мунхва ильбо» со ссылкой на данные властей США сообщила, что у КНДР есть около 3 тыс. построек и объектов, задействованных в разработке ядерного оружия и ракет. Крупный полигон Пунгери, как минимум, уже демонтирован.

Лидеры КНДР и США встречались один на один 12 июня. По итогам встречи они подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова. Также они договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны. В совместном документе по итогам встречи говорится, что стороны «привержены поиску останков военнопленных и пропавших без вести, в том числе скорейшего возвращения уже идентифицированных».