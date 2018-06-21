​Тенге ослаб до 341 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 340,98 тенге, показав рост на 0,34 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $51,55 млн., показав рост на $35,85 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:30 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74,35 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть сохраняют положительную динамику вечером среды за счёт сокращения недельных запасов сырья в США, а также на фоне обострившейся ситуации в Ливии. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5,9 млн. баррелей до 426,53 млн. Добыча нефти в Ливии из-за вооружённых столкновений упала на 450 тыс. баррелей в сутки, сообщил в среду глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Мустафа Саналла.

Рубль торговался в плюсе на биржевой сессии среды с оглядкой на остановившееся падение валют развивающихся стран, а также благодаря восстановлению спроса на облигации федерального займа. Важным фактором поддержки остается и пик налоговых выплат следующей недели.