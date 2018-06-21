Бывшего прокурора Туркестана приговорили к 10 годам лишения свободы

«Он был приговорен к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах», - сообщил судья-координатор СМУС Абинур Карабаев.

Махат Зулпыхаров обвинялся по статье 366 части 4 Уголовного кодекса Казахстана (получение взятки преступной группой, а равно в особо крупном размере). Известно, что ранее дело в отношении экс-прокурора Туркестана рассматривалось Туркестанским районным судом, однако было отозвано местной прокуратурой, учитывая участие в коррупционной схеме второго лица. В связи с тяжестью преступления оно поступило в специализированный межрайонный уголовный суд области.

Его подельник, бывший сотрудник прокуратуры Бахыт Жунисбеков, был оправдан за отсутствием состава преступления.