Назначен новый аким Жезказгана

Новым акимом Жезказгана назначен Кайрат Бегимов, до этого работавший руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, сообщила пресс-служба акимата региона.

Бывший аким Жезказгана Батырлан Ахметов был освобождён от занимаемой должности по собственному желанию.

50-летний Кайрат Бегимов работал акимом Октябрьского района Караганды, заместителем акима Караганды по коммунальным вопросам, заместителем руководителя управления строительства Карагандинской области. С июля 2015 года возглавлял управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.

Население Жезказгана составляет около 87 тыс. человек.