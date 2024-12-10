Он посетит промышленные предприятия и соцобъекты
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область, сообщила пресс-служба главы государства.
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