Температура воздуха повысится под влиянием антициклона
На западе Казахстана ожидается сильная жара
Фото Жанары Каримовой

На западе Казахстана в ближайшие три дня ожидается малооблачная и жаркая погода без осадков. Температура повысится до +32+37 градусов, местами +40+43, передает Казинформ.

При этом в большинстве областей республики в выходные дни ожидаются дожди с грозами, сильный порывистый ветер, местами град и понижение температуры воздуха.

«После кратковременного перерыва на Казахстан вновь начали поступать прохладные и влажные воздушные массы с северных районов Западной Сибири. Но в ближайшие сутки на южные и центральные области республики продолжится вынос очень тёплого воздуха с Ирана, что и приведёт к обострению атмосферных фронтов, смещающихся через Казахстан», – говорится в сообщении Казгидромета.

В Астане в выходные возможны дожди. Температура воздуха ночью составит около 10 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов.

В Алматы в субботу и воскресенье возможный кратковременные дожди, грозы. В ночные часы температура составил 21-23 градуса, в дневные – до +34.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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