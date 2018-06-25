Казахстан может не успеть вывести три нацкомпании на IPO в текущем году - Келимбетов

Правительство Казахстана может не успеть вывести на IPO компании «Казахтелеком», «Эйр Астану» и «Казатомпром» до конца года. Как заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций управляющий директора международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, решение по ним будет принято в ближайшие 6-12 месяцев.

«В плане приватизации фонда «Самрук-Казына» на 2018-2020 годы участвуют такие компании, как «Казахтелеком», «Эйр Астана» и «Казатомпром». Это первая волна, которую мы планируем. В ближайшие 6-12 месяцев по ним будет принято соответствующие решение правительством и фондом», - заявил Келимбетов.

Он также напомнил, что в перспективе планируется в 2019-2020 года рассмотреть вопрос приватизации нацкомпаний «Казмунайгаз», «Казахстан Темир Жолы» и их дочерних организаций.

«Но в целом все эти компании составляют порядка 40% от ВВП Казахстана», - подчеркнул глава МФЦА.

Ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов заявлял, что в текущем году правительство Казахстана намерено вывести на IPO три национальных компании – «Казахтелеком», «Казатомпром» и Air Astana.

«Особое внимание уделяется приватизации семи крупнейших национальных компаний, три из которых уже ведут подготовку к возможным сделкам IPO/SPO. В частности, рассматривается возможность размещения акций «Казахтелеком» до конца первого полугодия 2018 года. Также планируется вывести на IPO «Казатомпром» и «Эйр Астана» к четвертому кварталу 2018 года», - говорил он.

При этом, министр отмечал, что окончательный срок размещений будет определяться с учетом финансового состояния компаний, макроэкономической ситуации и мировых цен на сырье.