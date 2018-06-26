В Астане создадут научный онкологический центр

Министерство здравоохранения намерено увеличить выживаемость онкологических больных до 60%. Для этого в Казахстане разработан и принят на заседании правительства комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2022 года. Как сообщил глава ведомства Елжан Биртанов, на его реализацию выделено 35,1 млрд тенге, еще 40 млрд планируется привлечь в рамках проектов государственно-частного партнерства.

«В рамках комплексного плана предусмотрено создание Национального научного онкологического центра в городе Астана, который будет осуществлять координирующую роль в онкологической помощи. Основными задачами центра будут: оказание онкологической помощи в соответствии с международными стандартами, проведение научно-исследовательских работ в области онкологии, разработка и внедрение персонифицированных методов профилактики, ранней диагностики и лечения», - сообщил Биртанов.

Министр отметил, что основными задачами комплексного плана являются развитие профилактики и управление факторами риска, высокоэффективная ранняя диагностика таких заболеваний, внедрение интегрированной модели оказания онкологической помощи, развитие цифровизации онкологической помощи, кадрового потенциала и науки. На реализацию плана выделено 35,1 млрд тенге, которые будут направлены на расширение услуг гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Вместе с тем, будут привлечены и частные инвестиции.

«Запланировано приобретение 149 единиц оборудования с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Ориентировочная сумма проектов ГЧП составляет свыше 40 млрд тенге», - также сообщил Биртанов, отметив, «высокую заинтересованность инвесторов».

В результате реализации комплексного плана Минздрав намерен достигнуть показателей раннего выявления онкологических заболеваний ведущих стран ОЭСР. В частности, планируется увеличить выявление ранних стадий онкологических заболеваний до 33,5% и пятилетнюю выживаемость онкологических больных до 60%.