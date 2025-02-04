Равное консультирование для пациентов с онкологией запустили в Казахстане

Люди, успешно прошедшие борьбу с раком, запустили в Казахстане первый проект равного консультирования для пациентов с онкологией. Обратиться сюда можно из любого региона страны. Об этом во вторник рассказали инициаторы проекта на пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе.

Как рассказала председатель общественного фонда Onco Senim Fund Полина Юрченко, равный консультант в онкологии – это человек, который успешно завершил лечение, прошел специальную подготовку и готов делиться своим опытом и знаниями с людьми, которые недавно столкнулись с диагнозом, начинают или продолжают лечение. Консультант может оказать эмоциональную поддержку, поделиться опытом, связанным с бытовыми аспектами жизни с диагнозом, помочь сориентироваться в поисках достоверной информации, дать подсказки об этапах лечения.

Юрченко сама столкнулась с раком молочной железы, и ей, кроме врачей, не с кем было поговорить. По ее словам, тогда она узнала о проекте равного консультирования в одном из российских фондов, и решила запустить такой проект в Казахстане. Юрченко прошла обучение в фонде, а осенью прошлого года стала преподавать в начавшей свою работу школе равных консультантов в Казахстане.

На первый поток, по словам Юрченко, набрали 17 консультантов преимущественно из Алматы, Астаны и Павлодара, некоторые из женщин уже были лидерами пациентских сообществ в своих городах.

Сертификат об успешном окончании курса получили 14 человек. Если проект окажется успешным и востребованным среди пациентов, будет объявлен набор во второй поток школы равного консультирования.

Врач-химиотерапевт, доктор медицинских наук Сурия Есентаева рассказала, что обычно у врачей-онкологов очень мало времени на каждого пациента, и поэтому часто пациенты уходят без ответов на вопросы, касающиеся жизни с онкологическим диагнозом. Поэтому проект равного консультирования важен и для врачей, так как помогает снять с них часть нагрузки.

Консультации идут на казахском и русском языке по телефону или в Zoom, обратиться за помощью можно из любого региона Казахстана, заполнив форму онлайн, написав в Onco Senm Fund в Instagram или же по номеру WhatsApp +7 778 906 25 70.

О паллиативной помощи мы рассказывали в проекте «Вопрос жизни и смерти».