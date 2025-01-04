Главный хирург США призывает добавить на бутылки со спиртным предупреждения о рисках заболеть раком

Главный хирург США Вивек Мёрти призывает учесть результаты новых исследований, связывающие употребление алкоголя с семью видами рака. По его мнению, предупреждать о том, что алкоголь вызывает рак, нужно на этикетке, по аналогии с сигаретными пачками, пишет ВВС.

Главный федеральный чиновник, отвечающий за здравоохранение в стране, заявил, что большинство американцев не осведомлено о риске, который ежегодно приводит к 100 тысячам случаев рака и 20 тысячам смертей только в США

По словам Мёрти, алкоголь — третья по распространенности предотвратимая причина рака после табака и ожирения в США.

«Прямая связь между потреблением алкоголя и риском рака хорошо установлена для как минимум семи видов рака... независимо от типа алкоголя», — подчеркивает главный хирург. В заявлении Мёрти перечислены рак груди (у женщин), горла, печени, пищевода, рта, гортани и толстой кишки.

Он призвал не только изменить этикетки, но и пересмотреть рекомендуемые нормы потребления алкоголя и усилить просвещение населения. Медработникам он рекомендовал поощрять людей проходить проверки на алкоголизм и направлять на лечение тех, кому оно необходимо.