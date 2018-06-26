Добыча будет сохранена на уровне 1,8 млн баррелей в сутки
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Казахстан планирует сохранить до конца года текущий уровень добычи нефти
Фото Марии Гордеевой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Казахстан планирует сохранить до конца года добычу нефти на уровне 1,8 млн баррелей, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев в кулуарах заседания правительства.

«У нас ежесуточная добыча - 1,8 млн баррелей, мы не собираемся ее снижать, среднесуточная добыча она такая до конца года останется примерно», - сказал Бозумбаев журналистам.

По его словам, партнеры республики с пониманием относятся к тому, что в стране работает крупное месторождение Кашаган. «Если мы заминусуем Кашаган от нашей добычи, то мы только в этом году перевыполняем свои обязательства по снижению на 800 тыс баррелей. Серьезных каких-то претензий к нам нет», - сказал Бозумбаев.

По его словам, 23 июня в Вене участниками сделки ОПЕК+ было принято решение вернуться к 100%-му выполнению соглашения. «Это даст необходимый баланс на рынке», - сказал Бозумбаев.

Он напомнил, что ранее страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу на уровень 1,8 млн баррелей в сутки. «Перестарались. В связи с тем, что сильное снижение в Венесуэле, сильное снижение в некоторых африканских странах, Мексике, получилось 2,8 млн баррелей снижение, лишний 1 млн. Это может привести в реальности к концу года к тому, что сырой нефти в запасах у трейдеров не будет необходимого количества, чтобы обеспечивать непрерывное поступление сырой нефти для переработки на нефтеперерабатывающих заводах мира», - пояснил Бозумбаев.

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