Казахстан планирует сохранить до конца года текущий уровень добычи нефти

«У нас ежесуточная добыча - 1,8 млн баррелей, мы не собираемся ее снижать, среднесуточная добыча она такая до конца года останется примерно», - сказал Бозумбаев журналистам.

По его словам, партнеры республики с пониманием относятся к тому, что в стране работает крупное месторождение Кашаган. «Если мы заминусуем Кашаган от нашей добычи, то мы только в этом году перевыполняем свои обязательства по снижению на 800 тыс баррелей. Серьезных каких-то претензий к нам нет», - сказал Бозумбаев.

По его словам, 23 июня в Вене участниками сделки ОПЕК+ было принято решение вернуться к 100%-му выполнению соглашения. «Это даст необходимый баланс на рынке», - сказал Бозумбаев.

Он напомнил, что ранее страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу на уровень 1,8 млн баррелей в сутки. «Перестарались. В связи с тем, что сильное снижение в Венесуэле, сильное снижение в некоторых африканских странах, Мексике, получилось 2,8 млн баррелей снижение, лишний 1 млн. Это может привести в реальности к концу года к тому, что сырой нефти в запасах у трейдеров не будет необходимого количества, чтобы обеспечивать непрерывное поступление сырой нефти для переработки на нефтеперерабатывающих заводах мира», - пояснил Бозумбаев.