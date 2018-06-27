​В Казахстане сократят объемы коммерческой рекламы на телеканалах в вечернее время

С января 2019 года на казахстанских телеканалах в вечернее время станет меньше коммерческой рекламы. Соответствующий законопроект во втором чтении в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис. Разработчики предлагают сократить её объёмы не более чем на 20% и ввести норму о безвозмездном размещении 10 роликов социальной рекламы в день.

«Законопроектом предполагалось внесение изменений и дополнений в 5 кодексов и 9 законов. В ходе работы депутатами внесены поправки направленные на: чёткое определение терминов «наружная и визуальная» реклама и «объект наружной и визуальной» рекламы; введение понятия «уличная мебель, оборудование»; а также видов информаций, не относящихся к наружной рекламе. На чёткое разделение компетенции регулирующих госорганов в области рекламы, в том числе местных исполнительных органов; переход от разрешительного порядка выдачи документов на размещение наружной рекламы на уведомительный; определение конкретных субъектов, осуществляющих контрольные функции. Эти функции закрепляются на местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения и районов», - рассказала председатель комитета по социально-культурному развитию палаты Гульнар Иксанова.

По её словам, ряд новых норм вводится и в отношении объектов наружной рекламы. В частности, вводится обязанность собственников объектов наружной рекламы по их содержанию в надлежащем эстетическом, санитарном и техническом состоянии. Вместе с этим должна быть обеспечена безопасность объектов наружной рекламы для жизни и здоровья людей, имущества всех видов собственности, а также требования по своевременному демонтажу конструкций.

Документ устанавливает ограничения по предоставлению земельных участков общего пользования под размещение объектов наружной рекламы, в том числе на тротуарах и велосипедных дорожках.

«Уточнение уровня бюджета от налоговых поступлений за размещение наружной рекламы - это бюджеты городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения, посёлков, сельских округов. Данная мера предложена в целях дальнейшего развития системы местного самоуправления. Выведение из общего объема коммерческой рекламы, распространяемой на телерадиоканалах, рекламы, размещаемой в программах, транслируемых в прямом эфире или записи-повторах. Снятие ограничений по использованию изображения детей в социальной рекламе. Безвозмездное размещение на обязательных телерадиоканалах социальной рекламы», - отметила председатель комитета.