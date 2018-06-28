Пожар на складских помещениях в Алматы ликвидирован

Пожар на складских помещениях ангарного типа в Турксибском районе ликвидирован спустя почти 5 часов после поступившего в Центральный пункт пожарной связи города Алматы звонка, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслан Иманкулов.

По его данным, пожар на площади 17 380 квадратных метров в Алматы был ликвидирован в 10 часов 46 минут. Напомним, возгорание было локализовано в 09 часов 06 минут. При этом первые пожарные расчеты выехали на место в 06 часов 03 минуты 28 июня.

Иманкулов добавил, что вертолет Ми-171 Казавиаспас комитета по чрезвычайным ситуациям с водосливным устройством произвел всего 44 сброса воды - по три тонный каждый (132 тонны воды всего). Также в ликвидации пожара участвовали 75 пожарных и 20 единиц техники департамента по ЧС города Алматы.

Пострадавших в ходе пожара нет. Тушение осложнялось сильным задымлением, отсутствием источников водоснабжения на территории объекта, а также близким расположением ангаров друг к другу. Подвоз воды производился шестью автоцистернами с водоемов, расположенных на удалении 3 км.