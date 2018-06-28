Курс нацвалюты продолжает снижаться после небольшой коррекции в начале недели
​Тенге ослаб до 341 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 341,06 тенге, показав рост на 0,66 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $53,55 млн., показав снижение на $42,25 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:25 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $77,50 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть уверенно росли вечером в среду за счёт сокращения добычи в Ливии и Канаде, а также на фоне давления США на импортёров иранского сырья.

США потребовали, чтобы все импортёры нефти у Тегерана с ноября прекратили закупки иранского сырья, сказал накануне чиновник Госдепартамента, добавив, что Вашингтон не планирует давать кому-либо санкционные поблажки.

В пользу рынка также сыграло снижение недельных запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API), запасы уменьшились на 9,2 млн. баррелей до 421,4 млн. против прогноза снижения на 2,6 млн. баррелей.

В среду рубль торговался в минусе из-за низкой активности экспортеров после прохождения пика налоговых выплат. После этого выросло воздействие покупок валюты для российского Минфина. При этом внешний фон остается не в пользу рубля, а дорогая нефть игнорируется.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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