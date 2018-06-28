Казахстан будет развивать венчурное финансирование

Казахстан не может повышать инновационную активность и стимулировать развитие частного капитала без развития венчурного финансирования, которое пока практически отсутствует в нашей стране. Для решения этой проблемы в министерстве по инвестициям и развитию разработали поправки в законодательство по развитию этой сферы, которые в четверг на пленарном заседании в двух чтениях принял сенат.

«В настоящее время в Казахстане отсутствует системное регулирование рынка частного венчурного капитала, которое необходимо для возникновения и развития венчурного (высокорискового) финансирования предпринимательства по разработке инноваций, в том числе путем трансферта из зарубежных стран. Отечественное законодательство по многим параметрам не отвечает общемировым правовым тенденциям регулирования рынков венчурного капитала, а также не содержит оптимальных законодательных механизмов развития частного венчурного финансирования», - говорится в заключении профильного комитета сената.

В частности, в действующем законодательстве отсутствует ряд ключевых факторов, обуславливающих развитие рынка венчурного капитала в стране, таких как гибкое гражданское законодательство, наличие механизмов господдержки, в том числе возможное госсофинансирование венчурных проектов непосредственно или через госинституты развития, оценка эффективности государственных мер стимулирования венчурного финансирования, с учетом специфики венчурной деятельности, свободная организационно-правовая форма образования и формирования венчурных фондов. Таким образом, на данный момент ведение венчурного предпринимательства в казахстанской юрисдикции является непривлекательным для потенциальных инвесторов.

«Принятие законопроекта повлечет за собой формирование и совершенствование законодательной базы в сфере венчурного финансирования, что приведет к инвестиционному оживлению участников рынка венчурного финансирования и росту инновационной и предпринимательской активности в Казахстане», - отмечают сенаторы.

Вместе с тем, как ранее сообщал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, закон закладывает основу для создания и деятельности венчурных фондов, а также дополняются меры господдержки индустриально-инновационной деятельности. Более подробно о новом законе Vласть писала ранее.