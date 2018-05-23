В Казахстане намерены развивать венчурное финансирование

На сегодняшний день в Казахстане практически отсутствует рынок венчурного капитала, а иностранные инвесторы вкладывают средства через иностранные юрисдикции. Как результат, отсутствие доступных венчурных инвестиций делает инновационную деятельность Казахстана непривлекательной. Для решения этого пробела в министерстве по инвестициям и развитию решили создать на территории страны «единое поле активных денежных средств» и разработали поправки в законодательство по вопросам рискового (венчурного финансирования), которые в среду в первом чтении одобрил мажилис.

«Главная цель рассматриваемого сегодня законопроекта: первое, создать правовую базу для развития венчурного финансирования, в том числе путем внедрения в казахстанское право новых договорных конструкций и инструментов. Второе, дополнить систему государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности мерами по софинансированию казахстанских венчурных фондов», - сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

Законопроект можно условно разделить на два блока поправок. Первый блок закладывает правовую основу деятельности венчурных фондов. В частности, предусмотрено введение дополнительных понятий, являющихся особенностью венчурного финансирования - это венчурный фонд, венчурное финансирование, венчурный управляющий.

«Главным признаком венчурного фонда является аккумулирование денег и иного имущества и осуществление деятельности только по венчурному финансированию», - пояснил министр.

Кроме того, законопроектом устанавливаются формы, в которых могут создаваться венчурные фонды - это акционерные общества, хозяйственные товарищества и простые товарищества без образования юридического лица. Также устанавливаются требования к количеству участников венчурного фонда, которых должно быть не менее двух, и вводятся новые формы соглашений, которые могут заключать венчурные фонды и их портфельные компании.

Вместе с тем поправками предоставляется возможность включать в договоры положения о заверениях и гарантиях, нарушение которых дает право инвестору требовать расторжения договора и возмещения убытков.

«Это все те особые договорные инструменты и конструкции, которые используются при венчурном финансировании, но в настоящее время не урегулированы гражданским законодательством», - подчеркнул глава Мининвестиций и развития.

Вторым блоком поправок разработчики дополняют меры господдержки индустриально-инновационной деятельности. В частности, добавляется новый механизм государственного софинансирования в венчурные фонды. Они предусматривают включение венчурного фонда в качестве элемента индустриально-инновационной инфраструктуры; возможность софинансирования государством венчурных фондов через институты развития и другие национальные компании.

«Конкретный перечень институтов развития и других компаний квазигосударственноого сектора, которые вправе будут софинансировать венчурные фонды, будет утверждаться уполномоченным органом в области господдержки индустриально-инновационной деятельности совместно с уполномоченным органом соответствующей отрасли», - уточнил Касымбек.

Отдельно предусматривается, что при осуществлении государственного аудита и финансового контроля предоставления и реализации мер государственной поддержки в виде софинансирования венчурных фондов, учитываются весь портфель софинасируемого венчурного фонда в целом.

В итоге, в Мининвестиций ожидают, что после принятия законопроекта будет простимулировано возникновение рынка частного капитала, на рынок Казахстана придут новые иностранные инвесторы, произойдет приток интеллектуальных ресурсов и повысится инновационная активность реального сектора.