​Президент реорганизовал министерство по делам религий и гражданского общества

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев преобразовл министерство по делам религий и гражданского общества в министерство общественного развития. Новому ведомству была также передана часть функций Минкультуры и спорта, сообщает пресс-служба Акорды.

«Переименовать министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана в Министерство общественного развития Республики Казахстан. Передать министерству функции и полномочия министерства культуры и спорта по реализации государственной политики в сфере общественного согласия», - говорится в постановлении президента.

Указ вводится в действие со дня подписания. В рамках него правительство должно обеспечить перераспределение штата двух министерств и принять «другие меры для реализации указа». Контроль за его исполнением был возложен на администрацию президента.

Президент постановил образовать министерство по делам религий и гражданского общества в середине сентября 2016 года. Он передал новому ведомству функции и полномочия в трех сферах: взаимодействие государства с религиозными объединениями, гражданским сектором и молодежью. Первым главой министерства был назначен​ Нурлан Ермекбаев, бывший секретарь Совета безопасности. В начале марта на этом посту его сменил бывший депутат сената Дархан Калетаев.

Читайте также: 365 дней министерства по делам религий и гражданского общества